Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить клуб РПЛ

Руководство грозненского "Ахмата" рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера команды. Приоритетным вариантом является кандидатура российского специалиста Магомеда Адиева, который в настоящий момент возглавляет сборную Казахстана по футболу, сообщает Metaratings.ru.
Несмотря на то, что Адиев хорошо знаком руководству грозненского клуба, где он провел несколько лет в качестве тренера второй команды, помощника главного тренера и главного тренера, говорить о его назначении в "Ахмат" преждевременно: специалист намерен продолжить работу в сборной Казахстана, которая весьма успешно стартовала в Лиге наций под его руководством.
Сборная Казахстана лидирует в группе С3 Лиги наций, одержав в четырех матчах три победы и одну встречу, завершив вничью. В следующих матчах Казахстан 22 сентября дома сыграет с Белоруссией, а 25 сентября на выезде встретится с Азербайджаном.
Ранее главный тренер Андрей Талалаев был уволен со своего поста после поражения в матче девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом" (1:3).
Отметим, что минувшим летом Адиева сватали в другой российский клуб "Урал". Кстати, ближайший матч в рамках десятого тура РПЛ "Ахмат" проведет на выезде с "Уралом" 17 сентября.
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