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Новости спорта Футбол Россия
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Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить клуб РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить клуб РПЛ
©КФФ

Руководство грозненского "Ахмата" рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера команды. Приоритетным вариантом является кандидатура российского специалиста Магомеда Адиева, который в настоящий момент возглавляет сборную Казахстана по футболу, сообщает Metaratings.ru.

Несмотря на то, что Адиев хорошо знаком руководству грозненского клуба, где он провел несколько лет в качестве тренера второй команды, помощника главного тренера и главного тренера, говорить о его назначении в "Ахмат" преждевременно: специалист намерен продолжить работу в сборной Казахстана, которая весьма успешно стартовала в Лиге наций под его руководством.

Сборная Казахстана лидирует в группе С3 Лиги наций, одержав в четырех матчах три победы и одну встречу, завершив вничью. В следующих матчах Казахстан 22 сентября дома сыграет с Белоруссией, а 25 сентября на выезде встретится с Азербайджаном.

Ранее главный тренер Андрей Талалаев был уволен со своего поста после поражения в матче девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом" (1:3).

Отметим, что минувшим летом Адиева сватали в другой российский клуб "Урал". Кстати, ближайший матч в рамках десятого тура РПЛ "Ахмат" проведет на выезде с "Уралом" 17 сентября.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 9 7 2 0 27-3 23
2 ЦСКА М 9 6 2 1 21-8 20
3 Ростов 9 5 4 0 17-11 19
4 Краснодар 9 5 2 2 18-13 17
5 Динамо М 9 4 4 1 16-9 16
6 Спартак М 9 5 1 3 21-11 16
7 Сочи 9 5 1 3 16-15 16
8 Пари Нижний Новгород 9 3 3 3 16-16 12
9 Ахмат 9 3 2 4 13-15 11
10 Крылья Советов 9 2 4 3 9-12 10
11 Локомотив М 9 2 3 4 13-17 9
12 Оренбург 9 3 0 6 12-26 9
13 Химки 9 2 2 5 10-16 8
14 Факел 9 1 4 4 12-19 7
15 Урал 9 1 1 7 4-17 4
16 Торпедо М 9 0 1 8 4-21 1

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Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Ахмат ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу Адиев Магомед

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