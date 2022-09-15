Главный тренер сборной Казахстана по футболу может возглавить клуб РПЛ

Руководство грозненского "Ахмата" рассматривает нескольких кандидатов на пост главного тренера команды. Приоритетным вариантом является кандидатура российского специалиста Магомеда Адиева, который в настоящий момент возглавляет сборную Казахстана по футболу, сообщает Metaratings.ru.

Несмотря на то, что Адиев хорошо знаком руководству грозненского клуба, где он провел несколько лет в качестве тренера второй команды, помощника главного тренера и главного тренера, говорить о его назначении в "Ахмат" преждевременно: специалист намерен продолжить работу в сборной Казахстана, которая весьма успешно стартовала в Лиге наций под его руководством.

Сборная Казахстана лидирует в группе С3 Лиги наций, одержав в четырех матчах три победы и одну встречу, завершив вничью. В следующих матчах Казахстан 22 сентября дома сыграет с Белоруссией, а 25 сентября на выезде встретится с Азербайджаном.

Ранее главный тренер Андрей Талалаев был уволен со своего поста после поражения в матче девятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) с "Нижним Новгородом" (1:3).

Отметим, что минувшим летом Адиева сватали в другой российский клуб "Урал". Кстати, ближайший матч в рамках десятого тура РПЛ "Ахмат" проведет на выезде с "Уралом" 17 сентября.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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