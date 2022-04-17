Футболисты устроили потасовку во время матча РПЛ

Главный арбитр Василий Казарцев удалил двух футболистов в матче "Сочи" – "Локомотив" в рамках 25-го тура российской премьер-лиги сезона-2021/22.

На 54-й минуте защитник "Сочи" Родригао и форвард "Локомотив" Ян Кухта упали в штрафной площади хозяев в результате борьбы за мяч. Кухта, поднимаясь на ноги, коленом надавил на грудь сопернику, тот в ответ ударил его ногой в область бедра.

После просмотра видеоповтора рефери принял решение удалить обоих участников эпизода. После этого между футболистами возникла стычка на пути к подтрибунному помещению, они хотели подраться, их разнимали партнеры и персонал команд.

Кухта решил преклонить колено, а Родригао заявил, что ему чужда западная культура



Судья показал две красные, чтобы господа смогли продолжить свой спор в подтрибунке 🟥 pic.twitter.com/1dOh9BWe8Y — Metaratings (@LigaTV) April 17, 2022

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