Футболиста "Спартака" подозревают в употреблении допинга

Форварда "Спартака" Кейта Бальде подозревают в употреблении допинга, сообщает "Спорт-Экспресс". Футболист может быть дисквалифицирован на 3 месяца.

Ранее стало известно, что нападающий вызван в сборную Сенегала. В рамках подготовки к чемпионату мира-2022 команда 24 сентября проведет матч против Боливии, а 27-го сыграет против Ирана.

Добавим, что Бальде перешел в московский клуб в конце августа и дебютировал 4 сентября в игре с "Зенитом" (1:2). Сенегалец провел на поле 38 минут и не отметился результативными действиями.

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