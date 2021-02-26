Два футболиста сборной Казахстана попали в стартовый состав российского клуба на выездной матч РПЛ

Сегодня, 26 февраля, "Ротор" на выезде сыграет с "Тамбовом" в рамках 20-го тура российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Саранске и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.
В старте у гостей выйдут два представителя сборной Казахстана - Алексей Щеткин и Дмитрий Шомко, а вот третий сборник Юрий Логвиненко не сыграет из-за травмы. При этом белорусский полузащитник Иван Маевский, который вместе с ними ранее выступал за "Астану", начнет игру со скамейки запасных.
Напомним, что перед этой игрой волгоградцы с 14 очками идут на 13-м месте в таблице, а "Тамбов" с отставанием на один балл располагается на последней, 16-й строчке.
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