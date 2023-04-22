Футболист сборной Казахстана впервые сыграл полный матч за российский клуб

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов сыграл за "Химки", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подмосковный клуб в матче 24-го тура РПЛ обыграл на своем поле "Торпедо" со счетом 4:2. Третий мяч в составе "Химок" забил экс-игрок карагандинского "Шахтера" Владимир Хубулов.
Скворцов провел на поле все 90 минут. Этот матч стал вторым для игрока сборной Казахстана в составе российского клуба. При этом он впервые сыграл матч полностью.
"Химки" набрал 17 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в таблице чемпионата России.
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