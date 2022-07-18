Форвард сборной Казахстана покинул российский клуб

Казахстанский нападающий Алексей Щеткин покинул российский "Ротор", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Transfermarkt.

По информации авторитетного портала, у Щеткина завершился контракт с волгоградцами и теперь он пребывает в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне казахстанец провел за "Ротор" 17 матчей и забил три мяча.

В "Ротор" форвард перешел в январе прошлого года, когда команда еще выступала в РПЛ. Теперь Щеткин наверняка продолжит карьеру в Казахстане, где к нему есть интерес со стороны нескольких клубов.

Напомним, что ранее нападающий выступал за "Жетысу", "Атырау", "Тараз", "Тобол", "Ордабасы", "Актобе" и "Астану". Также на его счету 38 матчей в составе сборной Казахстана и три гола.

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