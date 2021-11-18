Форвард сборной Казахстана остался без тренера в чемпионате России

"Ротор" и главный тренер Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера на ближайших матчах будет Алексей Жданов.

Отметим, что за "Ротор" выступает футболист сборной Казахстана Алексей Щеткин, который в нынешнем сезоне ФНЛ (второй по силе дивизион России) провел 11 матчей и забил три гола.

В турнирной таблице волгоградцы идут на 16-м месте из 20, набрав 24 очка в 23 матчах. Следующую игру проведут на выезде с "Балтикой" 21 ноября.