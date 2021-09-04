ФК "Кайрат-Москва" получил нового руководителя

Новым управляющим футбольного клуба "Кайрат-Москва" назначен казахстанский менеджер Рафаэль Гарибян. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

35-летний специалист уже представлен команде в качестве директора российского направления "Кайрата". Для алматинского клуба Гарибян не чужой человек, он уже работал в клубе на этапе становления новой эры – прихода Боранбаева и компании "КазРосГаз". Тогда он отвечал за развитие отдела маркетинга.

После этого Гарибян входил в исполком КФФ, помогал в развитии ФК "Шахтер" в 2020-м году, а затем был вовлечен в проект по разработке новой стратегии развития казахстанского футбола, анонсированной этой весной.

До прихода Гарибяна обязанности руководителя "Кайрат-Москва" исполнял россиянин Антон Чистяков.

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