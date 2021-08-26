"Это цирк с конями!". Комментатор закрыл рты фанатам и эмоционально отреагировал на неназначенный пенальти

Судейским скандалом закончился матч первого тура элитного раунда Кубка России между владимирским "Торпедо" и КАМАЗом, сообщает "Рейтинг букмекеров".

Команда из Татарстана выиграла - 1:0. Однако у хозяев возникли вопросы к тому, как был забит этот гол. По их мнению, мяч был введен в игру из аута не в том месте, где покинул поле. В итоге гости забили единственный гол.

Но больше всего вопросов возникло к эпизоду, когда судья Артем Смолин не поставил пенальти в ворота гостей после игры рукой футболиста КАМАЗа в штрафной. И ярче всего этот эпизод прокомментировал пресс-атташе владимирского "Торпедо" во время прямой трансляции в YouTube. Именно он вел репортаж.

Никольский четыре года назад уже прославился комментарием в YouTube - с матча владимирцев с ивановским "Текстильщиком". Тогда судья Петр Мирошниченко не поставил явный пенальти в ворота гостей.

"Ты че творишь? Эт че за фокусы? Где бог?!" - вопрошал Никольский.

А после похожего эпизода назвал происходящее "позором российского футбола" и в знак протеста прекратил комментировать матч: "Смотрите футбол сами".

В этот раз Владимир репортаж завершил. А эпизод с неназначенным пенальти прокомментировал так: "И вновь игра рукой! Да-а, ребята... За игру рукой не дают пенальти! Где, в каком футболе мы?! Это цирк с конями!"

В концовке Никольский добавил: "Поздравляем КАМАЗ с судейской победой. Всем до свидания, goodbye!"

В комментариях к трансляции зрители обсуждают и спорный эпизод, и эмоции комментатора.

"Да, комментатор предвзят. Закрыли все рты", - отреагировал Никольский в эфире.

Работу главного арбитра и помощников, вероятно, обсудят члены экспертно-судейской комиссии.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!