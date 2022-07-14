Экс-тренер "Кайрата" рассказал о пользе отъезда легионеров из России

Бывший главный тренер "Кайрата" Александр Бородюк, ныне возглавляющий "Торпедо", высказался об отъезде легионеров из российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "Российская газета".

По словам специалиста, это пойдет на пользу местным молодым игрокам. "Пусть иностранцы разрывают контракты и уезжают - туда им и дорога. А у российских ребят наконец появится шанс проявить себя", - рассказал Бородюк.

Тренер добавил, не против приглашения в российские клубы высококлассных легионеров. "Конечно, есть такие иностранцы, которые хотят приехать к нам и делом показать, что купили их не зря. Если это так, то добро пожаловать!", - отметил Бородюк.

Легионеры, выступающие в клубах РПЛ, получили право приостанавливать контракты на фоне отстранения российских клубов и сборных от международных соревнований. Ряд иностранцев покинули РПЛ, воспользовавшись данной опцией.

Напомним, Бородюк возглавил "Кайрат" в начале сезона-2016, выиграв с командой Суперкубок, но покинул свой пост уже после третьего тура КПЛ.

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