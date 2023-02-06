Экс-игрок ЦСКА вынес неутешительный вердикт Зайнутдинову

Отсутствие Бахтиера Зайнутдинова в первых матчах второй части сезона никак не отразится на ЦСКА, считает экс-игрок московского клуба Владимир Пономарев. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Напомним, игрок выбыл на 4-6 недель из-за повреждения сухожилий мышц голени в товарищеском матче с "Оренбургом".

"Зайнутдинов может перегрузился немного, поэтому и получил травму. Бывают такие ситуации. Да, неприятно, но это несерьезная проблема для ЦСКА. Защитников более чем достаточно. Зайнутдинов – всеядный футболист, может сыграть на любой позиции, но посредственно. Бахтиера держат только из-за того, что он может закрыть любую дыру. Не думаю, что для ЦСКА этот игрок находка. Если армейцы собираются занимать высокие места, то такие футболисты, как Зайнутдинов, не подходят для ЦСКА. В команде есть игроки, способные его заменить", - сказал Пономарев.

11 февраля ЦСКА проведет контрольный матч с грозненским "Ахматом". Ближайшую встречу в РПЛ армейцы проведут 5 марта против "Сочи".

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы