"Для меня это свои пацаны". Известный российский комик отметил Зайнутдинова в ЦСКА

Российский стендап-комик, автор шоу "Женский стендап" и "Открытый микрофон" Игорь Джабраилов, выделил несколько игроков ЦСКА, которые формируют костяк нынешнего коллектива, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Три главных игрока ЦСКА на сегодня: Акинфеев, Обляков, Чалов. Среди иностранцев производит впечатление Мойзес. Но для меня сейчас свои пацаны - это Чалов, Обляков, Кучаев, Дивеев, Баха Зайнутдинов", - сказал Джабраилов в программе "Это Кубок, брат".

Отметим, что на данный момент Бахтиер Зайнутдинов восстанавливается после небольшой травмы.

В нынешнем сезоне чемпионата России казахстанский футболист провел 18 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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