Россия
Сегодня 16:05
 

Черчесов принял решение по Самородову перед матчем с командой экс-тренера "Кайрата"

  Комментарии

Черчесов принял решение по Самородову перед матчем с командой экс-тренера "Кайрата" Максим Самородов. Фото: ФК "Ахмат"©

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов выйдет в стартовом составе "Ахмата" на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги против нижегородского "Пари НН", передают Vesti.kz. 

Главный тренер грозненского клуба Станислав Черчесов включил Самородова в основное сочетание на предстоящий матч. 

Любопытно, что эта игра будет противостоянием тренеров, которые также связаны с казахстанским футболом. Черчесов ранее возглавлял сборную Казахстана, а наставник "Пари НН" Алексей Шпилевский определенный период карьеры работа в "Кайрате"

Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 по казахстанскому времени.

После восьми туров "Ахмат" занимает десятое место в таблице РПЛ, набрав девять очков. Что касается "Пари НН", то они набрали шесть баллов и идут предпоследними (15-е место). В текущем сезоне Самородов отыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист и заработал пенальти.

