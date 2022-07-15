CAS вынес решение по еврокубкам для команд из России

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции "Зенита", "Сочи", "Динамо" и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков, информирует "Спорт-Экспресс" со ссылкой на официальный сайт органа.

2 мая УЕФА решил отстранить российские клубы и сборные от международного сезона-2022/23.

Таким образом, команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022 и в квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

"Зенита", "Сочи", "Динамо" и ЦСКА в свою очередь подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении российских клубов от еврокубков. В РПЛ выступают игроки из Казахстана.

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