Бывшего футболиста "Спартака" арестовали со 115 килограммами кокаина

Бывший футболист московского "Спартака" Душан Петкович был арестован в Амстердаме, в ходе операции полиция изъяла 115 килограммов кокаина на сумму 11 миллионов евро, сообщает sportbox.ru со ссылкой на najnovijevesti.info.

Экс‑защитник сборной Сербии и Черногории был задержан в рамках спецоперации, вместе с Петковичем полиция арестовала его пасынка Дамьяна Рогановича. В общей сложности, по данным сербских СМИ, было арестовано девять человек. Мужчины подозреваются в причастности к сговору с целью совершения уголовных преступлений, незаконном производстве, распространении и организации трафика наркотических средств из Южной Америки в Европу.

Преступная группа должна была отправить кокаин через немецкую экспедиторскую компанию в немецкий город Трир, а затем - в Лондон для дальнейшей реализации, отмечается в заявлении прокуратуры. Пакеты с кокаином прятали в бетонные плиты. Были обнаружены 22 бетонные плиты, из которых изъяли 103 упаковки общим весом 115 килограммов. 48‑летнего Петковича освободили, говорится в материале.

Петкович - сын экс‑тренера сборной Сербии и Черногории Илии Петковича, который скончался в 2020 году. Петкович‑младший в России играл за московский "Спартак" (2004) и раменский "Сатурн" (2006–2007), также выступал за немецкие "Вольфсбург", "Нюрнберг", белградский ОФК, испанскую "Мальорку". Он защищал цвета национальной сборной, когда ее возглавлял его отец.

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса