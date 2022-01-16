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Аршавин получил новую должность в "Зените"

Аршавин получил новую должность в "Зените"
©Getty Images
Новости спорта Футбол Россия

Бывший российский футболист Андрей Аршавин, последним клубом которого был алматинский "Кайрат", назначен заместителем генерального директора санкт-петербургского "Зенита" по спортивному развитию, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

"Андрей Аршавин назначен заместителем генерального директора по спортивному развитию клуба. Функционал остается тем же самым - детско-юношеский и молодежный футбол во взаимодействии со всеми другими подразделениями клуба", - сказал Медведев.

Ранее Аршавин занимал должность директора департамента по развитию молодежного футбола "Зенита".

Напомним, в данное время просмотр в основной команде "Зенита" проходит футболист "Кайрата" и сборной Казахстана 22-летний Нуралы Алип.

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Метки:
Аршавин Андрей Зенит Алип Нуралы Кайрат ФК

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