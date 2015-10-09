Алип сыграет против китайского суперклуба

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип в составе "Зенита" может сыграть два товарищеских матча с китайским клубом "Шанхай Порт".

Первая встреча с командой из Шанхая состоится 22 января и начнётся в 17:30 по московскому времени. Матч пройдёт в формате трёх таймов по 30 минут. Вторая игра запланирована на 26 января, начало — в 11:00. В этом поединке команды проведут три тайма по 45 минут.

После 18 туров Российской Премьер-лиги "Зенит" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Напомним, Алип играет за "Зенит" с 2022 года. Сначала находился в аренде, затем был выкуплен у "Кайрата" за два миллиона евро (данные Transfermarkt). Летом 2024 года продлил контракт с российским клубом до 30 июня 2028-го.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!