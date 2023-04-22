Алип в старте? Стал известен состав "Зенита" на центральный матч тура чемпионата России

"Зенит", за который выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип, объявил состав на центральный матч 24-го тура чемпионата России против московского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 22:00 по времени Астаны.
Алип этот матч начнет на скамейке запасных.
На счету Алипа в текущем сезоне четыре игры в чемпионате России. Дважды казахстанец выходил в стартовом составе.
Отметим, что "Зенит" набрал 55 очков и лидирует в РПЛ. "Динамо" с 39 баллами занимает пятое место.
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