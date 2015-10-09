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Россия
27 октября 19:27
 

"Ахмат" принял решение по Самородову и Кенжебеку на матч Кубка России

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"Ахмат" принял решение по Самородову и Кенжебеку на матч Кубка России Галымжан Кенжебек. Фото: ФК "Ахмат"©

Стал известен состав грозненского "Ахмата" на выездной матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против воронежского "Факела", сообщают Vesti.kz.

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Стал известен состав грозненского "Ахмата" на выездной матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против воронежского "Факела", сообщают Vesti.kz.

Игра пройдёт в Воронеже и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.

Состав "Ахмата":

"Ахмат": Мицаев, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Адамов, Сидибе, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Конате.

Игроки сборной Казахстана нападающий Максим Самородов и вингер Галымжан Кенжебек оказались вне заявки "Ахмата" на эту игру.

"Ахмат" набрал четыре очка и занимает третье место в группе B. Лидирует московское "Динамо", у которого девять баллов. У "Краснодара" семь очков и третье место, а "Факел" имеет одинаковое с "Ахматом" количество баллов, но уступает по дополнительным показателям.

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Кубок России 2026/27   •   Россия, Воронеж   •   Групповой этап, Путь РПЛ, мужчины
27 октября 20:00   •   закончен
Факел
Факел
(Воронеж)
0:0 п. 3:1
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
Кто победит в основное время?
Факел

17%

Ничья

6%

Ахмат

77%

Проголосовало 48 человек

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