"Ахмат" принял решение по Самородову и Кенжебеку на матч Кубка России

Стал известен состав грозненского "Ахмата" на выездной матч пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против воронежского "Факела", сообщают Vesti.kz.
Игра пройдёт в Воронеже и начнётся в 20:00 по казахстанскому времени.
Состав "Ахмата":
"Ахмат": Мицаев, Ибишев, Цаке, Богосавац, Сидоров, Адамов, Сидибе, Садулаев, Исмаэл, Касинтура, Конате.
Игроки сборной Казахстана нападающий Максим Самородов и вингер Галымжан Кенжебек оказались вне заявки "Ахмата" на эту игру.
"Ахмат" набрал четыре очка и занимает третье место в группе B. Лидирует московское "Динамо", у которого девять баллов. У "Краснодара" семь очков и третье место, а "Факел" имеет одинаковое с "Ахматом" количество баллов, но уступает по дополнительным показателям.
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Факел
(Воронеж)
Ахмат
(Грозный)
17%
6%
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