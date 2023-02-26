"Ахмат" оставил казахстанца в запасе на матч Кубка России

Полузащитник сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Марат Быстров оказался в запасе на матч Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Грозненский клуб на первом этапе пути регионов сыграет на выезде с "Уфой". Матч пройдет сегодня, 26 февраля и начнется в 17:30 по времени Астаны.

Быстров провел три встречи в рамках текущего розыгрыша Кубка России.

Напомним, что в декабре казахстанец перенес по укреплению паховых колец и вернулся в январе к тренировкам с основным составом и сыграл в контрольных матчах на сборах.

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