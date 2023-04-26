Агент сделал заявление об уходе конкурента Алипа из "Зенита"

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия высказал свои мысли относительно возможного ухода из "Зенита" его клиента, защитника Роберта Ренана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее главный тренер клуба Сергей Семак выразил свое предположение о том, что Роберт Ренан может покинуть команду в ближайшем будущем.

"В данный момент по Роберту нет ни одного предложения, я просто не могу комментировать то, чего не существует", - цитирует агента РБ Спорт.

Отметим, что бразильский защитник выступает в "Зените" на той же позиции, что и защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

В текущем сезоне 19-летний Ренан сыграл за "Зенит" в восьми матчах. По данным портала Transfermarkt, стоимость бразильского футболиста оценивается в семь миллионов евро.

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