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Экс-игрок "Кайрата" забил победный гол за "Химки". Куат остался в запасе

Подмосковный клуб одержал третью победу подряд.

Экс-игрок "Кайрата" забил победный гол за "Химки". Куат остался в запасе
Фото: ФК "Химки"
Новости спорта Футбол Россия
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Футболисты подмосковных "Химок" обыграли "Краснодар" в матче 16-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра в Химках завершилась со счетом 1:0. Победный гол забил форвард Мохамед Конате (66-я минута). Нападающий из Буркина-Фасо в 2017 году выступал за фарм-клуб "Кайрата" в первой лиге Казахстана. Гол в ворота "Краснодара" стал для него первым в чемпионате России за "Химки".

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат остался в запасе. В текущем сезоне он провел за "Химки" пять матчей в РПЛ.

"Химки" одержали третью победу подряд и четвертую в последних пяти турах и с 18 очками поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице. "Краснодар" потерпел четвертое поражение в последних пяти турах и с 21 очком остался на девятой позиции.

 

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Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Премьер-лига России Сборная РК по футболу Кайрат ФК

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