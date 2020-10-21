Российский клуб футболиста казахстанской "молодежки" назначил нового тренера с опытом работы в КПЛ

Новым главным тренером футбольного клуба "СКА-Хабаровск"
стал известный российский наставник Сергей Юран
. Контракт с 51-летним специалистом подписан до конца сезона, сообщает пресс-служба "армейцев".
Тренерскую карьеру Юран начинал в 2003 году в дубле московского "Спартака", после чего трудился не только на родине, но и за границей - в Латвии, Эстонии, Азербайджане, Армении.
Казахстанским болельщикам известен по работе в столичном "Локомотиве" в 2009 году.
Последним его местом работы были "Химки", которые он покинул этим летом.
В "СКА-Хабаровске", выступающем в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в России) он сменил 47-летнего соотечественника Алексея Поддубского.
Отметим, что за "армейцев" с августа выступает 20-летний футболист молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
. С того момента провел 12 матчей за новый клуб. Казахстанец - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 забил один гол в 12 матчах за павлодарскую команду.
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