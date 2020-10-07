Футболистка сборной Казахстана забила победный гол за "Зенит"

Казахстанская футболистка Аида Гайстенова
помогла "Зениту"
победить в матче первого тура предварительного этапа первой лиги среди женщин, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча молодежных составов "Мираса" и "Зенита" завершилась со счетом 1:0 в пользу питерского клуба. Решающий гол на 64-й минуте забила Гайстенова.
Игры первой лиги зоны "Центр" проходят в городе Городец.
Отметим, что в "Зенит" 26-летняя Гайстенова перешла
в марте. До этого играла за пермскую "Звезду-2005", с которой стала обладателем Кубка России по футболу среди женщин.
Состав "Звезды" пополнила в апреле 2019 года, а перешла в нее из российского "Енисея". Ранее выступала за "СШВСМ Барыс".
В начале 2019 года Гайстенову включили
в список самых сексуальных футболисток мира.
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