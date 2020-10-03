Оказавшийся ненужным "Кайрату" легионер признан лучшим игроком матча РПЛ

Защитник "Ротора" Седрик Гогуа
признан лучшим игроком матча десятого тура российской премьер-лиги
с "Уфой"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Матч прошел в Уфе на стадионе "Нефтяник" и завершился вничью - 0:0. Гогуа провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку в первом тайме.
После этой игры "Уфа" с шестью очками осталась на предпоследнем, 15-м месте, а "Ротор" с отставанием на три балла осел в подвале турнирной таблицы.
Отметим, что 26-летний ивуариец с июля 2017 по март 2018 года выступал за "Кайрат"
и "Кайрат А" (ныне - "Кайрат-Жастар") из первой лиги. За главную команду алматинцев он провел один матч в Суперкубке Казахстана-2018 против "Астаны" (0:3), после чего был отзаявлен клубом.
После "Кайрата" Гогуа перешел в российский "СКА-Хабаровск", но ни разу не сыграл за него. Впоследствии немного поиграл за "Тамбов", а летом прошлого года перешел в московский ЦСКА
. В августе этого года "армейцы" отдали его в аренду волгоградскому клубу.
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