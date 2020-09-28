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Новый тренер "Химок" высказался о потенциальном конкуренте казахстанского футболиста

В команде последний находится с сентября.

Новый тренер "Химок" высказался о потенциальном конкуренте казахстанского футболиста
Денис Глушаков. Фото: globallookpress.com
Новости спорта Футбол Россия
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Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, заступивший на свой пост несколько дней назад, прокомментировал разговоры о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в подмосковный клуб.

"Будет ли Глушаков в "Химках"? В СМИ многое пишут, но не все получается. Да, сейчас есть целая группа игроков, с которыми мы ведем переговоры. Усиление точно будет, мы это обсуждали с руководством", - цитирует Черевченко "Спорт-Экспресс" со ссылкой на "Матч Премьер".

Последним клубом Глушакова был "Ахмат". По данным источника, подписание соглашения между "Химками" и 33-летним полузащитником ожидается на этой неделе.

Напомним, что за "Химки" с сентября играет футболист сборной Казахстана Исламбек Куат. В подмосковной команде его используют в опорной зоне, где обычно выступает Глушаков.

 

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Метки:
Футбол Химки ФК Россия Премьер-лига России Куат Исламбек Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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