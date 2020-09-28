Новый тренер "Химок" высказался о потенциальном конкуренте казахстанского футболиста

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко
, заступивший на свой пост несколько дней назад, прокомментировал разговоры о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова
в подмосковный клуб.
"Будет ли Глушаков в "Химках"? В СМИ многое пишут, но не все получается. Да, сейчас есть целая группа игроков, с которыми мы ведем переговоры. Усиление точно будет, мы это обсуждали с руководством", - цитирует Черевченко "Спорт-Экспресс"
со ссылкой на "Матч Премьер".
Последним клубом Глушакова был "Ахмат". По данным источника, подписание соглашения между "Химками" и 33-летним полузащитником ожидается на этой неделе.
Напомним, что за "Химки" с сентября играет футболист сборной Казахстана Исламбек Куат
. В подмосковной команде его используют в опорной зоне, где обычно выступает Глушаков.
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