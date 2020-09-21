Что будет с Куатом? Клуб российской премьер-лиги нашел нового главного тренера

Футбольный клуб "Химки"
на официальном сайте объявил об уходе Дмитрия Гунько
с поста главного тренера клуба. Контракт специалиста расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу чемпионата России против "Динамо". Игра состоится 28 сентября.
Также подмосковный клуб покинул спортивный директор Сергей Егоров
, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию.
Именно эти специалисты причастны к приходу в "Химки" полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата
. В текущем сезоне РПЛ казахстанец провел два матча.
По информации "Чемпионата
", новым тренером "Химок" станет бывший наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко. Специалиста представят команде завтра, 22 сентября.
"Химки", набрав 3 очка в восьми стартовых турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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