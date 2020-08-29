"Казахстанский тренд". Российский клуб представил в качестве нового игрока воспитанника "Кайрата" и назвал его номер

Футбольный клуб "Чайка"
подписал двухлетний контракт с полузащитником молодежной сборной Казахстана Рамазаном Оразовым
, сообщает пресс-служба клуба.
В новой команде он будет выступать под номером 19. Интересно, что ранее аналогичный номер в московском ЦСКА выбрал другой казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов.
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22-летний Оразов является воспитанником алматинского "Кайрата"
, в составе которого выиграл Кубок Казахстана в 2018 году, а также серебряные медали чемпионата Казахстана в последних двух сезонах: 2018, 2019.
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За свою карьеру полузащитник отметился двумя голами. Оба из них были забиты в еврокубках: тбилисскому "Динамо"- в юношеской лиге УЕФА в 2016-м и боснийскому клубу "Широки Бриег" - в ответном матче первого раунда квалификации Лиги Европы в 2019-м.
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Последние полгода Оразов провел в латвийском клубе "Даугавпилс".
"Чайка" выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). После пяти игр с пятью очками занимает 16 место из 22. Ближайший матч в чемпионате проведет на своем поле с "Факелом" 31 августа.
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