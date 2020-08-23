Экс-директор "Кайрата" получил руководящий пост в российском клубе

Бывший технический директор "Кайрата
" Евгений Калуцкий
назначен гендиректором "Крыльев Советов
", сообщает официальный сайт
российского клуба.
Смену гендиректора самарцы провели по инициативе губернатора области Дмитрия Азарова
. Кандидатуру Калуцкого совет директоров утвердил единогласно.
В прошлом сезоне "Крылья" заняли предпоследнее, 15-е, место в премьер-лиге. В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) самарцы после пяти игр идут девятыми из 22 участников.
"Крылья Советов" - это большой клуб с великой историей и многочисленной армией болельщиков. Приятно стать частью "Крыльев", - заявил Калуцкий. - егодня с руководящим составом клуба мы обсудили текущие проблемы и пути их решения. Одна из главных задач - курс на открытость и прозрачность клуба. В самое ближайшее время планирую встретиться с болельщиками и пообщаться с ними на любые интересующие темы. Готов выслушать их мнения и ответить на все вопросы".
В "Кайрате" Калуцкий работал
с октября 2016 по февраль 2018 года. Контракт с ним алматинцы расторгли по обоюдному согласию сторон.
57-летний Калакуцкий до "Кайрата" работал генеральным директором подмосковного "Сатурна", президентом брянского "Динамо", генеральным секретарем и советником президента Российского футбольного союза (РФС).
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