Российский клуб одержал победу после выхода на поле казахстанского футболиста

Российский "СКА-Хабаровск"
, за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, со счетом 1:0 победил "Факел"
в домашнем матче пятого тура футбольной национальной лиги (ФНЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Решающий гол на 70-й минуте забил Дмитрий Барков. Таким образом, "СКА-Хабаровск" одержал третью победу в чемпионате при двух поражениях, набрал девять очков и поднялся с десятого места на четвертое. "Факел", отстав на пять баллов, расположился на 16-й позиции из 22.
19-летний Кенесов появился на поле сразу после перерыва, заменив другого лимитчика Даниила Иванкова.
Игроком российского клуба казахстанец стал
7 августа. Первую игру за него провел с "Текстильщиком" (0:1), выйдя на замену на 81-й минуте.
Кенесов - воспитанник "Иртыша"
, за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
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