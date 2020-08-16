Российский клуб одержал первую победу после подписания казахстанского футболиста

Российский "СКА-Хабаровск
", за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Арман Кенесов
, победил астраханский "Волгарь
" в домашнем матче, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра четвертого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол нападающего Дмитрия Баркова
на девятой минуте. При этом гости на 90-й остались в меньшинстве - вторую желтую карточку получил полузащитник Юрий Журавлев
, появившийся на поле на 39-й.
В прошедшем матче Кенесов остался на скамейке запасных. На его счету пока одна игра - против "Крыльев Советов" (0:2), в которой он вышел
в старте и был заменен на 39-й минуте.
С шестью очками "СКА-Хабаровск" идет на седьмом месте, а "Волгарь" с тремя баллами занимает 11-ю строчку из 22 клубов. В следующем туре хабаровчане 22 августа в 18:00 по времени Нур-Султана примут дома воронежский "Факел", который с тремя очками располагается на 18-й позиции.
О подписании
трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа, представив его оригинальным видео
. В ФНЛ он будет играть как лимитчик - казахстанцы не считаются легионерами в России.
Воспитанник "Иртыша" Кенесов в 2019 году в 12 матчах за родной клуб в КПЛ забил один гол и отдал один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.
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