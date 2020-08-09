В России оценили дебют футболиста молодежной сборной Казахстана

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямая трансляция жеребьевки ЛЧ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В России оценили дебют футболиста молодежной сборной Казахстана

Ему всего 19 лет.

В России оценили дебют футболиста молодежной сборной Казахстана
Арман Кенесов. Фото: ФК "Иртыш"©
Новости спорта Футбол Россия
0

Российская газета "Комсомольская правда" высказалась о дебюте полузащитника молодежной сборной Казахстана Армана Кенесова за "СКА-Хабаровск".

Напомним, это произошло в гостевой игре второго тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с ивановским "Текстильщиком". 19-летний Кенесов вышел на поле на 81-й минуте, его команда проиграла со счетом 0:1.

"Единственный опасный момент у ворот соперника создал Базелюк пробивший стандарт, но голкипер хозяев поля был на месте и без труда взял мяч в руки. Порадовал Арман Кенесов, новичок СКА, вышедший на последних минутах матча, однако его стараний не хватило чтобы выправить игру", - пишет СМИ.

О подписании трехлетнего контракта с Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа. Футболист является воспитанником Иртыша", за который в 2019 году сыграл 12 матчей в КПЛ, забив один гол и отдав один ассист. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кенесов Арман СКА-Хабаровск Россия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
15:13
Футбол

В России оценили дебют футболиста молодежной сборной Казахстана
Сегодня
03:19
Футбол

Видеообзор победного матча "Ростова" на старте РПЛ с Зайнутдиновым в старте
Вчера
23:23
Футбол

Зайнутдинов помог "Ростову" стартовать с победы в новом сезоне российской премьер-лиги
Вчера
21:51
Футбол

Футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал за российский клуб
Вчера
20:31
Футбол

Зайнутдинов вошел в стартовый состав на первый матч "Ростова" в новом сезоне РПЛ
Вчера
14:14
Футбол

Прямая трансляция дебютного матча футболиста молодежной сборной Казахстана за российский клуб
Вчера
13:02
Футбол

Прямая трансляция первого матча Зайнутдинова в новом сезоне РПЛ
Вчера
00:11
Футбол

"Зенит" вслед за чемпионатом и Кубком России выиграл Суперкубок
7 августа
23:45
Футбол

"Астана" подписала защитника с опытом игры в чемпионатах Италии и России
7 августа
19:31
Футбол

Казахстанский футболист после скандального ухода из "Кайрата" близок к трансферу в российский клуб
7 августа
18:34
Футбол

Второго Зинченко из Сейдахмета не вышло - российские СМИ
7 августа
17:48
Футбол

"Первый казах в истории". Как болельщики российского клуба встретили трансфер казахстанца
7 августа
15:35
Футбол

"Это че, японец?". Российский клуб оригинально представил новичка из Казахстана
7 августа
15:15
Футбол

Российский клуб объявил о подписании футболиста молодежной сборной Казахстана
7 августа
15:01
Футбол

Клуб РПЛ обратил внимание на игрока "Астаны" и сборной Казахстана
6 августа
18:19
Футбол

Коронавирус и вылет в ФНЛ. Как Куат пережил худшие полгода в карьере
6 августа
09:10
Футбол

Оказавшийся ненужным "Кайрату" легионер сменил клуб в РПЛ
5 августа
22:01
Футбол

"Совершить трансфер было сложно из-за пандемии". Агент - о новом контракте казахстанца в России и плюсе от ухода Кокорина
5 августа
16:48
Футбол

Клуб Зайнутдинова проведет первый матч нового сезона РПЛ со зрителями
5 августа
13:00
Футбол

"Возвращение в КПЛ не будет шагом назад". Экс-главный тренер сборной Казахстана высказался о будущем Куата
5 августа
11:41
Футбол

Футболист молодежной сборной Казахстана подписал контракт с клубом РПЛ
4 августа
23:59
Футбол

Финалист Кубка России и Универсиады стал одноклубником Зайнутдинова
4 августа
23:34
Футбол

Экс-тренер сборной Казахстана оценил сезон Зайнутдинова в РПЛ и шансы игрока "Кайрата" перейти в "Рубин"
4 августа
21:50
Футбол

Освободил место для Куата? Заинтересовавшийся казахстанцем клуб РПЛ расстался с экс-капитаном "Спартака"
4 августа
21:12
Футбол

Экс-одноклубник Это'О и Роберто Карлоса отказал двум клубам из Казахстана
4 августа
17:31
Футбол

"Казахи захватывают РПЛ". Как в России отреагировали на возможный трансфер игрока "Кайрата" в "Рубин"
4 августа
16:43
Футбол

Сколько заплатит "Рубин"? Почему "Кайрат" должен получить компенсацию за игрока сборной Казахстана
4 августа
14:53
Футбол

"Астана"? Что это? Чемпионом должен быть "Кайрат". Интервью Вагнера Лава - о КПЛ, Аршавине, казахском языке и кухне
4 августа
14:24
Футбол

Стало известно, в какой российский клуб перейдет футболист молодежной сборной Казахстана
4 августа
12:57
Футбол

Главный тренер клуба РПЛ прокомментировал возможный переход Куата
3 августа
23:25
Футбол

Футболист молодежной сборной Казахстана подпишет контракт с российским клубом
28 июня
22:04
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить и выйти на третье место в РПЛ
29 января 2020
00:59
Футбол

Видеообзор третьего матча казахстанца Куата за клуб российской премьер-лиги
22 января 2020
01:36
Футбол

Видеообзор второго матча Исламбека Куата за российский клуб
24 ноября 2019
03:12
Футбол

Видеообзор матча "Ростова" с заработанным пенальти от Зайнутдинова
6 сентября 2015
20:54
Футбол

Фото с тренировки молодежной сборной Казахстана перед матчем с Швейцарией
28 августа 2015
21:22
Футбол

Я до сих пор футболист - легендарный Сеильда Байшаков празднует 65-летие
6 февраля 2013
15:18
Футбол

Гостиница "Мардан" (Место проживания сборной Казахстана по футболу в Турции)
27 декабря 2012
14:06
Футбол

Рождественское настроение: футболисты и елки
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика