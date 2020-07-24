Клуб казахстанца Куата снова сменил главного тренера

Футбольный клуб "Оренбург", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, объявил о смене главного тренера после вылета из российской премьер-лиги.
Вместо Константина Парамонова исполняющим обязанности назначен Ильшат Айткулов. Ранее Айткулов был временным главным тренером в мае, когда клуб не проводил матчей, но к возобновлению сезона клуб заявил Парамонова. До этого же командой руководил Константин Емельянов, сменивший в декабре Владимира Федотова, ушедшего в "Сочи".
По итогам сезона-2019/20 "Оренбург" занял последнее, 16-е, место в РПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Команду может покинуть Куат, который перешел в клуб 1 января и провел три матча. Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне
Ишьшат Айткулов исполняющий обязанности главного тренера— ФК Оренбург (@fcorenburg) July 24, 2020
ФК «Оренбург» расстается с Константином Парамоновым. Благодарим тренера за проделанную работу и желаем успешного продолжения карьеры.
Исполнять обязанности главного тренера ФК «Оренбург» будет Ильшат Айткулов. pic.twitter.com/jd5Dmt0PLm