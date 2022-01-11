Зарубежный клуб расстался с казахстанским футболистом

Казахстанский нападающий Бакдаулет Зульфикаров покинул белорусский "Энергетик-БГУ", сообщает пресс-служба команды из Минска.

20-летний Зульфикаров присоединился к "Энергетику-БГУ" перед началом сезона. Он провел четыре матча (все весной), в которых забил один мяч. Этот гол принес победу минчанам в игре со "Слуцком" (1:0) в мае.

"Энергетик-БГУ" занял 13-е место из 16 в чемпионате Беларуси.

Напомним, Зульфикаров выступал на родине во второй лиге в рядах молодежной команды "Кырана", а также за основной состав в первой лиге. Кроме того, казахстанец играл во второй лиге в составе "Академии Онтустик".