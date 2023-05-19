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Закончилось весеннее первенство Jusan Svoya Liga: Новые возможности для юных талантов

Закончилось весеннее первенство Jusan Svoya Liga: Новые возможности для юных талантов
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Футбол - самая популярная и любимая игра всех детей на планете, и Казахстан не исключение. В нашей стране есть тысячи маленьких детей, которые мечтают связать свою жизнь с этим видом спорта, а чтобы их мечта сбылась, кроме желания и мотивации, им нужны возможности и поддержка. JUSAN как раз-таки занимается развитием детско-юношеского футбола, чтобы у маленьких спортсменов было больше возможностей для роста и раскрытия потенциала. Миссия и стратегия Jusan заключается в поддержке казахстанцев и развитии человеческого потенциала страны. В коллаборации Jusan и SD Family были реализованы несколько масштабных проектов, одно из них Jusan Svoya Liga.

В столице на "Сайран Арена" завершилось весеннее первенство детско-юношеского турнира по футболу Jusan Svoya Liga. В масштабном турнире, организованном Jusan совместно с клубом SD Family, приняло участие более 700 детей. 38 команд боролись за призовые места в четырех возрастных группах: 2007-2008 годов рождения; 2009-2010; 2011-2012 и 2013-2014. Весеннее Первенство проходило с первого апреля по девятое мая, в формате 6х6.

"В рамках активного развития детско-юношеского футбола в Казахстане, Jusan оказывает значительную поддержку в этом направлении. В этом году мы продолжили сотрудничество с клубом SD Family, и данный турнир - это демонстрация нашей социальной ответственности. К тому же, это очередной шаг и вклад от Jusan в популяризации и развитии футбола среди молодого поколения Казахстана, открытие новых возможностей для юных талантов. Данный турнир не последний в рамках нашей коллаборации, у нас уже есть история сотрудничества.

Также приятно, что наше внимание в укреплении спортивного сообщества страны, откликается у других партнеров по рынку", - рассказал руководитель направления регионального маркетинга Jusan, Айбол Калыбаев.

Весеннее первенство от Jusan Svoya Liga

Финалы:
2007-2008. "Сайран" - "Целиноград" - 1:1 (по пен. "Целиноград")
2009-2010  - Progress - "Сайран" U13 - 1:2
2011-2012 - СДЮСШОР 2011 - "Сайран-2011" - 2:3
2013-2014 - Footninja - СДЮСШОР (1) - 3:1.

Матчи за 3-е место:
2007-2008 – SD Family - "Эверест" - 2:4
2009-2010 - БФО - "Эверест" - 1:0
2011-2012 - "Дворец Школьников" - "Эверест" - 7:0
2013-2014 - "Сайран" - "Эверест" - 2:3.

Победители в номинации "лучший игрок" турнира:

2007-2008
Лучший Игрок - Токмухамбет Бекасыл  (Целиноград)
Лучший Нападающий - Торгауытов Алибек (Сайран)
Лучший Защитник - Умбеталиев Канат (Эверест)
Лучший Вратарь - Сериков Даурен (SD Family)

2009-2010
Лучший Игрок - Куандыкулы Арнур (Сайран U13)
Лучший Нападающий - Ұрзақан  Дінмұхамед (БФО)
Лучший Защитник - Игембай Нурсат (Progress)
Лучший Вратарь - Маутаев Жансерик (Эверест)

2011-2012
Лучший Игрок - Елеу Альмансур (Сайран 2011)
Лучший Нападающий - Жолдыбай Алибек (Дворец Школьников)
Лучший Защитник - Берекетов Анвар (СДЮСШОР 2011)
Лучший Вратарь - Талгатбек Адильхан (Эверест)

2013-2014
Лучший Игрок - Болатпеков Рамиль (Footninja)
Лучший Нападающий - Кабылбек Ерасыл  (СДЮСШОР 2014)
Лучший Защитник - Самат Алим (Эверест)
Лучший Вратарь - Дауытхан Альмансур (Footninja).

Тем временем, 14 мая в Караганде состоялся шоу-матч с участием SD Family - Alash. На стадионе "Шахтер" собралось более двух тысяч зрителей, онлайн трансляцию посмотрело около 22-х тысяч человек.

Шоу-матч оправдал ожидания любителей футбола, обе команды продемонстрировали зрелищную и результативную игру. Тому подтверждение результат встречи. Основное время матча завершилось вничью – 2:2, а в серии пенальти победу одержал SD Family (4:2).   

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