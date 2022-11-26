Выстрел капитана "Кайрата". Определен лучший гол сезона-2022

Капитан "Кайрата" Сергей Кейлер стал автором лучшего гола сезона-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Профессиональная футбольная лига Казахстана с целью определения лучшего гола сезона 2022 года провела голосование среди любителей футбола в своих соцсетях. В нем были учтены голоса исключительно казахстанских пользователей сети (по статистике IP-адресов).

Лигой на выбор было предложено восемь голов, ставших лучшими с марта по октябрь завершившегося сезона, а также гол Луиса Гедеша из "Ордабасы", забитый в финале Кубка Казахстана.

По итогам опроса за гол защитника "Кайрата" Сергея Кейлера в ворота уральского "Акжайыка" с казахстанских IP-адресов проголосовали большинство (34,11 процента) болельщиков. Взятие ворот состоялось в игре 1/4 финала Кубка Казахстана.

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