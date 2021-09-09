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Выиграл конкуренцию, повлиял на результат и стал лучшим с Боснией. Логвиненко снова лидер обороны сборной Казахстана

Выиграл конкуренцию, повлиял на результат и стал лучшим с Боснией. Логвиненко снова лидер обороны сборной Казахстана
©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Опытный защитник Юрий Логвиненко вернулся в сборную Казахстана по футболу и вновь доказал, что по своим качествам остается одним из лучших игроков обороны в стране. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как игрок "Актобе" провел недавние матчи квалификации чемпионата мира-2022. 

В последние годы карьера Логвиненко складывается нестабильно, тут влияли не только травмы, но и смена клубов, а также позиций на поле. Прошлый год Юрий частично отыграл на месте опорного полузащитника. Зимой центрбек попробовал закрепиться в "Роторе", но в итоге спешно вернулся, не сыграв ни одного официального матча в российском клубе. 

Казалось, что возвращение в родной "Актобе" - очередное подтверждение планомерного спада в карьере одного из самых титулованных игроков в истории нашего футбола. 

Но Логвиненко совершил впечатляющий игровой камбэк летом. Несмотря на плохие результаты "Актобе", Юрий смотрелся качественно и, будучи защитником, даже обеспечивал важные голы. 

Вызов в сборную от Байсуфинова был предсказуем. Но главный тренер сборной пошел еще дальше, он сразу вернул Логвиненко в основной состав. Это любопытно, ведь еще недавно казалось, что Нуралы Алип станет бессменным левым центральным защитником сборной на ближайшие циклы, но Логвиненко доказал, что его рано списывать со счетов. 

С Украиной Юрий сделал важнейшую голевую передачу на второй гол Валиуллина. С Боснией и Герцеговиной 33-летний футболист стал лучшим в составе казахстанцев по показателям Instat, его индекс действий - 287. 

Чтение эпизодов, отборы, игра головой, первый пас - все эти навыки по-прежнему на качественном уровне у Логвиненко. Да, он не может сыграть три матча подряд, как тот же Марочкин, но в недельном цикле, даже против команд уровня Украины и Боснии, он остается одним из самых ценных игроков для сборной.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Логвиненко Юрий Актобе ФК

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