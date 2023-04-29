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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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"Выход Казахстана на Евро будет случайностью". Стойлов - об "Астане" в ЛЧ, сборной и уровне КПЛ

"Выход Казахстана на Евро будет случайностью". Стойлов - об "Астане" в ЛЧ, сборной и уровне КПЛ
©ФК "Левски"

Станимир Стойлов - самый успешный тренер в истории клубного футбола Казахстана, поэтому его мнение о состоянии нашей лиги, сборной и клубе "Астана" всегда представляется любопытным. Корреспондент Vesti.kz поговорил с болгарским специалистом на заданные темы и услышал предельно прямые и откровенные ответы. 

О перспективах "Астаны" и Бабаяне 

- Я очень рад возвращению Бабаяна в "Астану", это его дом, он участвовал в строительстве клуба. "Астана" сейчас в хороших руках. Матчи "Астаны" я честно говоря давно не видел. Но я вижу, что финансирование в казахстанском футболе снизилось, в этой связи немного упал и уровень легионеров. Увы, но современный футбол таков, что без денег ты не можешь развиваться. Инвестиции позволяют развивать чемпионат, строить стадионы, приглашать игроков, поэтому я против снижения финансирования в футбол. В Казахстане есть успешные виды спорта, но футбол так или иначе остается самым интересным и популярным! Никто в стране не сможет собрать 30 тысяч на стадионе, кроме футбольного матча. 

Если говорить о еврокубках, "Астане" чуть легче в плане того, что есть право на ошибку, вылетев из одного турнира ты попадешь в другой. Несколько легионеров, которых привезли в "Астану" я хорошо знаю, у них есть качества. Но сейчас надо дать время, чтобы они сыгрались. Эти легионеры способны помочь "Астане". Реально ли попасть в Лигу чемпионов? Конечно, сложно, но нельзя говорить, что невозможно. Когда мы в 2015-м пробились в группу, тоже было очень сложно, но мы ведь это сделали, поэтому нет ничего невозможного. Но если есть такие амбиции, то усиление всегда необходимо, я говорю не только о футболистах, а обо всех людях в клубе, которые могли бы принести пользу и повысить уровень. 

О Зайнутдинове в Италии 

- У Бахи отличный потенциал, но вопрос, как он его реализует. Да, он способен играть на хорошем уровне, в той же Италии. Но сейчас он должен еще решить много задач, надо много работать над своим мастерством, он должен это понимать. 

Я смотрю, как у него проходит последний год, есть травмы, и это тоже проблема, которую нужно решать. У Бахи есть все качества, но ему надо каждый день улучшать свои навыки, ему надо сконцентрироваться только на работе! Поэтому я бы сказал, что пока Зайнутдинова рано отправлять в Италию. Надо добиться того, чтобы он стал одним из лидеров ЦСКА, заметным игроком в РПЛ. Вы посмотрите, как съездил в Италию Кокорин и другие игроки из РПЛ, им не удалось там серьезно заявить о себе. 

Оптимальная позиция Зайнутдинова? Стоит признать, что одно из его сильных качеств - универсальность, он может играть на разных позициях, но для меня он игрок центра поля или фланговый атакующий, потому что он умеет забивать голы. В обороне? Там тоже может, если прогресс есть, то почему нет? Главное, играть с головой и прогрессировать. 

О сборной Казахстана и шансах выйти на Евро-2024 

- Я был очень рад, когда сборная Казахстана обыграла Данию. Казахстанскому футболу нужны такие победы. Но это еще раз подтверждает мои слова о том, что надо инвестировать в футбол, если вы хотите, чтобы такие успехи были регулярными. 

Бесспорно, у казахстанских футболистов есть потенциал, но нужно вкладывать в чемпионат, в инфраструктуру. В таком случае успехи сборной будут постоянными. Но пока победа над Данией это скорее амбиции и желание команды, игроков, тренерского штаба. 

Выход на Евро-2024? Я не думаю, что пришел этот момент. Если это произойдет, то это будет именно с помощью амбиций и желания игроков и тренерского штаба. Но выйти на Евро это нелегко, группа сложная. Если они сделают, конечно, все будут рады. Но я еще раз скажу, этот успех не будет системным, это будет случайность. Это будет работа определенной команды менеджеров, тренеров, игроков, но не итог какого-то системного подхода. Я желаю сборной Казахстана и всем болельщикам этого успеха, но в моем понимании еще предстоит проделать большую работу в чемпионате, по инфраструктуре и тогда результаты станут системными. 

Об искусственном поле "Астана Арены" 

- Команда умеющая играть в футбол покажет это и на искусственном поле. В первый раз моя команда играла на "Астана Арене", когда я возглавлял "Ботев", мы победили. Когда я уже был тренером "Астаны", приезжало много европейских команд и порой они обыгрывали нас именно на этом поле. Поэтому это все отговорки, поле на "Астана Арене" отличное. Да, есть немного фактор адаптации к нему, но это незначительная деталь, можно быстро привыкнуть. 

Я помню матч с "Атлетико" в Лиге чемпионов и Диего Симеоне перед игрой спросили про условия, на улице был минус 30 градусов, искусственное поле. Он ответил, что нет проблем, внутри арены плюс 10 градусов, поле ровное, что еще надо? Поэтому зачастую все разговоры соперника про искусственный газон - это отговорки. 

Напомним, что Стойлов возглавлял "Астану" в период с 2014 по 2018 год, за этот период он четырежды выигрывал чемпионата Казахстана, а также выводил столичный клуб в групповой этап Лиги чемпионов и в плей-офф Лиги Европы. В 2018 году Стойлов возглавлял сборную Казахстана. Весной нынешнего года 56-летний специалист покинул пост главного тренера "Левски". 

Фото: КФФ©, ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Стойлов Станимир Астана ФК Бабаян Григорий Сборная РК по футболу Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей КПЛ

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