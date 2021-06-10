Воспитанник "Кайрата" проиграл конкуренцию игрокам "Зенита" в клубе РПЛ. Ему ищут варианты в Европе

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров с высокой вероятностью покинет российский клуб "Сочи" и рассмотрит варианты из других зарубежных стран. Об этом в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал агент игрока Дмитрий Селюк.

"У него есть контракт с "Сочи", но я вижу, что нынешний тренер делает ставку на игроков "Зенита", и он не применяет схему, где мог бы играть Акмаль, ведь он не латераль. Хочу ему найти команду, которая играет в удобной для него схеме. Эта команда может быть из России, Украины, Израиля, пока не могу точно сказать. До конца июня мы, скорее всего, определимся с этим вопросом", - заявил Селюк.

Напомним, что Бахтияров на старте сезона КПЛ-2021 выступал за "Жетысу" на правах аренды. За это время он провел пять матчей в чемпионате Казахстана, но результативными действиями не отметился. В мае было решено, что игрок покинет талдыкорганский клуб.

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22-летний Бахтияров с января 2019-го выступал за "Сочи", за два года он провел 11 матчей. Также в его карьере были армянский "Ноа" и молодежный состав "Кайрата".

Зимой полузащитник находился на просмотре в "Тоболе", но не подошел костанайцам. В феврале "Сочи" его отзаявил.

Добавим, что "Сочи" на данный момент проявляет интерес к другому казахстанскому футболисту - Алексею Щеткину, который покинул "Ротор".

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