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"Вороговский и Суюмбаев могут играть в другом чемпионате". Вагнер Лав - об уходе из "Кайрата", потенциале казахстанцев и ЛЧ

"Вороговский и Суюмбаев могут играть в другом чемпионате". Вагнер Лав - об уходе из "Кайрата", потенциале казахстанцев и ЛЧ
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях от матча с "Базелем", перспективах Яна Вороговского и Гафуржана Суюмбаева, а также порассуждал на тему выхода алматинцев в групповой этап Лиги чемпионов. 

"Мы провели хороший матч. У нас были моменты, но, к сожалению, мы не добились позитивного результата. Но теперь смотрим дальше, впереди финал Кубка Казахстана. 

Что касается моих эмоций. Мне было очень приятно сыграть при болельщиках, хотелось попрощаться с ними при победе. "Кайрат" навсегда останется в моем сердце. 

Кто может проявить себя среди казахстанцев в будущем? У Яна (Вороговского) большой потенциал, Гафур - (Суюмбаев) - очень качественный игрок. Они могут заиграть в другом чемпионате. Есть и другие, молодые игроки, они имеют качества. 

Чтобы дойти до группы Лиги чемпионов нужно проделать большой путь. Клуб должен иметь гармонию, правильных людей. Я уверен, если "Кайрат" будет двигаться в этом направлении, то у них будет возможность играть в Лиге чемпионов", - заявил бразильский форвард. 

Напомним, что Вагнер выступал за "Кайрат" с 2020 года и помог алматинцам выиграть чемпионский титул КПЛ. 

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Метки:
Лав Вагнер Бразилия Кайрат ФК Вороговский Ян Лига конференций

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