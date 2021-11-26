"Вороговский и Суюмбаев могут играть в другом чемпионате". Вагнер Лав - об уходе из "Кайрата", потенциале казахстанцев и ЛЧ

Нападающий "Кайрата" Вагнер Лав в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своих впечатлениях от матча с "Базелем", перспективах Яна Вороговского и Гафуржана Суюмбаева, а также порассуждал на тему выхода алматинцев в групповой этап Лиги чемпионов.

"Мы провели хороший матч. У нас были моменты, но, к сожалению, мы не добились позитивного результата. Но теперь смотрим дальше, впереди финал Кубка Казахстана.

Что касается моих эмоций. Мне было очень приятно сыграть при болельщиках, хотелось попрощаться с ними при победе. "Кайрат" навсегда останется в моем сердце.

Кто может проявить себя среди казахстанцев в будущем? У Яна (Вороговского) большой потенциал, Гафур - (Суюмбаев) - очень качественный игрок. Они могут заиграть в другом чемпионате. Есть и другие, молодые игроки, они имеют качества.

Чтобы дойти до группы Лиги чемпионов нужно проделать большой путь. Клуб должен иметь гармонию, правильных людей. Я уверен, если "Кайрат" будет двигаться в этом направлении, то у них будет возможность играть в Лиге чемпионов", - заявил бразильский форвард.

Напомним, что Вагнер выступал за "Кайрат" с 2020 года и помог алматинцам выиграть чемпионский титул КПЛ.