Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Вороговский помог "Беерсхоту" справиться с аутсайдером бельгийского чемпионата

Он вышел на замену.

Вороговский помог "Беерсхоту" справиться с аутсайдером бельгийского чемпионата
Фото: ФК "Беерсхот"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

Бельгийский "Беерсхот", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, в гостевом матче 28-го тура Про-лиги переиграл "Васланд-Беверен", сообщает KazFootball.kz.

Матч завершился со счетом 2:1.

Казахстанский защитник Ян Вороговский начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 22-й минуте встречи. 

После 29 туров "Беерсхот" занимает восьмую строчку в турнирной таблице Высшей лиги Бельгии.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Бельгия Сборная РК по футболу Вороговский Ян

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
16:20
Футбол

"Через два года Павлодар должен быть в КПЛ". Как в городе развивают футбол после закрытия "Иртыша"
Вчера
13:42
Футбол

Вороговский помог "Беерсхоту" справиться с аутсайдером бельгийского чемпионата
6 марта
21:41
Футбол

"Ротор" с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ
6 марта
19:56
Футбол

"Я буду". Лобжанидзе - о победе "Тобола" над "Астаной" в Суперкубке Казахстана и бомбардирах КПЛ
6 марта
18:55
Футбол

Зайнутдинов против Быстрова. ЦСКА победил и приблизился к "Зениту"
6 марта
18:48
Футбол

Снова без Аймбетова. "Крылья Советов" одержали крупную победу и сохранили лидерство в ФНЛ
6 марта
08:27
Футбол

Выводы от неудач и решающий вклад в победу. Как Вагнер Лав и Штрели Мамба спасли "Кайрат" в матче с "Шахтером"
6 марта
07:15
Футбол

Опыт, надежность и настрой играть. Почему 39-летний Мокин продолжает оставаться одним из лучших в КПЛ
6 марта
00:00
Футбол

"Эмоции были у всех". Новичок "Шахтера" - о матче с "Кайратом" и возвращении в Казахстан
5 марта
23:07
Футбол

"Пока мы будем принимать соперников на "Астана Арене". Директор "Шахтера" - о трансферах, Суперкубке Казахстана и старте КПЛ
5 марта
22:49
Футбол

Клуб Александра Меркеля был близок к поражению, но избежал фиаско в матче с аутсайдером
5 марта
20:45
Футбол

Европейский клуб объявил о трансфере футболиста сборной Казахстана
5 марта
20:25
Футбол

"Молодежь "Кайрата" не готова к серьезным матчам". Эксперт оценил игру чемпиона в Суперкубке-2021
5 марта
16:52
Футбол

Топ-новичок помог "Кайрату" одержать волевую победу над "Шахтером" и стать третьим в Суперкубке страны
5 марта
16:36
Футбол

Забивное нападение, или кто из форвардов-новичков может выстрелить в КПЛ-2021
5 марта
11:31
Футбол

"Мужиков - лучший игрок полуфинальных матчей". Тренер сборной Казахстана - о Суперкубке, "Кайрате" и Зайнутдинове
5 марта
09:54
Футбол

"У нас четкая задача - первое место". Новичок "Астаны" - о новом сезоне, "Кайрате" и личных амбициях
5 марта
07:15
Футбол

"Привоз", неубедительный Покатилов и проблемы с пенальти. Проблемы "Кайрата" 2020 года вновь повторяются
4 марта
19:28
Футбол

Европейский клуб с казахстанцем в составе выиграл седьмой матч в чемпионате и вышел на третье место
4 марта
18:32
Футбол

Ключевые роли и удачные действия в критический момент. Почему Алыкулов и Манзорро - герои матча "Тобол" - "Кайрат"
4 марта
15:35
Футбол

Как выглядит стадион за 39 миллионов долларов. Обзор "Туркестан-Арены"
4 марта
12:37
Футбол

Ананидзе, Хачериди и другие. Шесть свободных агентов из других стран, которых "ждут" в клубах КПЛ
4 марта
12:10
Футбол

"Кайрат" показал лучшую игру, но в финале другие". Талгаев разобрал матч с "Тоболом" в Суперкубке Казахстана
4 марта
11:43
Футбол

"Сократили бюджеты, и что, люди стали богаче?". Бабаян - о составе "Тобола", уходе из "Астаны" и стадионе в Туркестане
4 марта
07:23
Футбол

"Мы были сильнее". Голкипер "Тобола" Мокин назвал победу над "Кайратом" заслуженной
3 марта
23:58
Футбол

Рекорд в Туркестане и возможность для Томасова. Краткие итоги полуфиналов Суперкубка Казахстана-2021
3 марта
23:10
Футбол

"Ошибки в обороне не умаляют атакующих действий". Масудов оценил игру "Тобола" и "Кайрата" в Суперкубке Казахстана
3 марта
20:51
Футбол

Вернулся после тяжелейшей травмы и стал только сильнее. Чем известен воспитанник "Астаны", призванный заменить Шомко
3 марта
18:58
Футбол

"Они кого-то из Бундеслиги взяли, но футбол - коллективная игра". Тагыберген - о "Кайрате", Мокине и матче с "Астаной"
3 марта
16:26
Футбол

Урок от соперника, борьба с Томасовым и дежавю с Вичюсом. Как новичок "Шахтера" показал себя в матче с "Астаной"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика