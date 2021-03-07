Вороговский помог "Беерсхоту" справиться с аутсайдером бельгийского чемпионата

Бельгийский "Беерсхот", за который выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, в гостевом матче 28-го тура Про-лиги переиграл "Васланд-Беверен", сообщает KazFootball.kz.
Матч завершился со счетом 2:1.
Казахстанский защитник Ян Вороговский начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 22-й минуте встречи.
После 29 туров "Беерсхот" занимает восьмую строчку в турнирной таблице Высшей лиги Бельгии.
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