В Казахстане появился новый футбольный клуб

В Туркестанской области создан новый футбольный клуб "Арыс", сообщает KazFootball.kz. Команда успела провести контрольные матчи, а уже завтра, 6 апреля, проведет первый официальный матч.

Клуб создан Ергазы Медетбековым, ранее поспособствовавшим созданию другого "Арыса", который сейчас выступает в премьер-лиге под новым названием - "Туран". Однако нынешний "Арыс" не имеет ничего общего с тем "Арысом", который был создан в 2018 году.

"Главным тренером нового клуба назначен Абдухалик Бурибаев. 53-летний казахстанский специалист с 2019 по 2021 год возглавлял "Туран". Он принял туркестанский клуб в дебютном для них сезоне во второй лиге. Пройдя тернистый путь, сначала "Туран" (тогда еще называвшийся "Арысом") под руководством Бурибаева в первый же свой сезон пробился в первую лигу, а спустя год и вовсе добыл историческую путевку в премьер-лигу.

Однако казахстанский специалист не доработал свой первый сезон в высшем дивизионе Казахстана на посту главного тренера "Турана". Он подал в отставку 24 сентября 2021 года в связи с состоянием здоровья", - сообщает источник.

"Арыс" начнет свое выступление во второй лиге. Клуб уже успел провести пару товарищеских матчей против "Тараз-Каратау" (0:1) и "Кырана" (0:3) в рамках подготовки к сезону. Свой первый официальный матч "Арыс" проведет уже завтра, 6 апреля, в рамках первого предварительного этапа Кубка Казахстана против Aqtobe City.

Добавим, что логотип "Арыса" состоит преимущественно из синего цвета и белого. На эмблеме туркестанского клуба изображен паровоз. Это связано с историей города, так как Арыс был основан в 1900 году как станция на железнодорожной линии Оренбург - Ташкент.

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