В Казахстане открылся музей футбола

В Доме футбола в Астане состоялось открытие музея футбола, передает корреспондент Vesti.kz.

В мероприятии приняли участие воспитанники футбольного центра ФК "Астана", руководители отечественных футбольных клубов, ветераны казахстанского футбола, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, а также игроки команды Бауыржан Исламхан и Ян Вороговский.

В учреждении собрали данные со всех уголков страны для воссоздания истории казахстанского футбола, которая берет свой старт с 1913 года, когда в Семее местными энтузиастами были учреждены команды "Ярыш", ССК, "Олимп", "Нептун" и др.

Музей, инициатором открытия которого выступил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, представляет историю футбола в Казахстане, включая достижения легендарных игроков и важные моменты развития игры в нашей стране.

Добавим, что каждый желающий может передать в фонд музея экспонаты, связанные с историей нашего футбола. Музей будет работать в будние дни с 10:00 до 17:00.