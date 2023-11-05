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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В Казахстане открылся музей футбола

В Казахстане открылся музей футбола
©KFF

В Доме футбола в Астане состоялось открытие музея футбола, передает корреспондент Vesti.kz.

В мероприятии приняли участие воспитанники футбольного центра ФК "Астана", руководители отечественных футбольных клубов, ветераны казахстанского футбола, главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, а также игроки команды Бауыржан Исламхан и Ян Вороговский.

В учреждении собрали данные со всех уголков страны для воссоздания истории казахстанского футбола, которая берет свой старт с 1913 года, когда в Семее местными энтузиастами были учреждены команды "Ярыш", ССК, "Олимп", "Нептун" и др. 

Музей, инициатором открытия которого выступил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, представляет историю футбола в Казахстане, включая достижения легендарных игроков и важные моменты развития игры в нашей стране.

Добавим, что каждый желающий может передать в фонд музея экспонаты, связанные с историей нашего футбола. Музей будет работать в будние дни  с 10:00 до 17:00.

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Метки:
Футбол Казахстан

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