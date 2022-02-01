В "Кайрате" произвели изменения в руководстве

Новым генеральным директором футбольного клуба "Кайрат" назначен Аскар Есимов, сообщает клубная пресс-служба.

"40-летний специалист является опытным руководителем в области спорта, имея за своими плечами богатый опыт работы в Комитете по делам физической культуры и спорта Министерства культуры и спорта Республики Казахстан и в федерации по гребным видам спорта.

Также Аскар Есимов успешно руководил проектами в сферах экономики и финансов. За неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта в Республике Казахстан Аскар Асилбекович в 2015 году был удостоен награды "Ерен еңбегі үшін".

Большая семья "желто-черных" футбольного клуба "Кайрат" желает Аскару Асилбековичу удачи на новом месте и больших побед вместе с клубом!" - поделились в пресс-службе.