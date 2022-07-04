УЕФА одобрит новый стадион в Казахстане?

Стадион "Туркестан Арена" прошел инспекцию УЕФА для получения международной категории, сообщает официальный сайт КФФ.

По информации источника, в Туркестан приезжал инспектор УЕФА Нейбойша Ивкович, а о результатах проверки и присвоении категории станет известно позднее.

Добавим, что стадион "Туркестан Арена" был сдан в эксплуатацию в августе 2020 года, а положительная оценка от УЕФА позволит проводить официальные международные матчи и другие соревнования, которым будет соответствовать полученная категория.

В КПЛ домашние матчи на "Туркестан Арене" проводит клуб "Туран", а его трибуны вмещают около семи тысяч зрителей.

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