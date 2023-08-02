Турецкие клубы заинтересовались вратарем сборной Казахстана

Голкипер карагандинского "Шахтера" и сборной Казахстана Игорь Шацкий может получить предложения от клубов чемпионата Турции, сообщает телеграм-канал "Гол емес!".

"Еще один казахстанский футболист попал на "радар" турецких клубов. Речь идет о вратаре сборной - Игоре Шацком", - пишет паблик.

Напомним, новый сезон Суперлиги Турции стартует 11 августа. Казахстанец там не будет считаться легионером.

В турецком чемпионате есть правило, по которому каждый клуб в дополнении к 14 легионерам сможет заявить дополнительно еще одного футболиста из Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана или Узбекистана.

Ранее турецкие клубы проявили интерес к казахстанцам, выступающим в РПЛ, - Бахтиеру Зайнутдинову и Нуралы Алипу.

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