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Центральный стадион Алматы модернизируют. Вместимость увеличится в два раза

Центральный стадион Алматы модернизируют. Вместимость увеличится в два раза
©kazfootball.kz

Центральный стадион Алматы планируют модернизировать до 2030 года, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на официальный сайт Центра развития Алматы.

Акимат города и ЦРА совместно более чем с 40 экспертами разработали программу "Алматы – глобальный город для людей". В ней представлены основные приоритеты развития мегаполиса до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года.

Согласно программе, к 2030 году планируется увеличение посадочных мест Центрального стадиона Алматы до 45 тысяч.

Таким образом, если план будет реализован, то вместимость "Центрального" увеличится в два раза. Напомним, что сейчас стадион вмещает в себя 23 804 зрителя.

Полный проект основных приоритетов Плана развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года доступен для ознакомления на сайте Центра развития мегаполиса.

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Алматы Футбол

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