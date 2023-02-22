Почти три миллиона подписчиков. Алматы примет топовый матч команд медийного футбола

Казахстанский медийный футбольный клуб SD Family анонсировал матч против известной российкой команды "Амкал", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет 12 марта на поле Центрального стадиона в Алматы. Принципиальности матчу добавляет то, что в форме SD Family сыграют бывшие звезды "Амкала" Виктор Блатов и Майк Крапивников.

Отметим, что в последний раз соперники встречались также в Алматы в июле 2022 года. В той игре в основное время был зафиксирован счет 4:4, а в серии пенальти клуб из Казахстана одержал победу со счетом 8:7.

Отметим, что на основателя "Амкала" Германа Попкова, известного под ником GermanElClassico на Youtube подписаны 2,79 миллиона пользователей.

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