Без тренировок. Украинский нападающий "Бенфики" может не сыграть против Казахстана

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук может пропустить предстоящие матчи квалификации чемпионата мира-2022, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на UA Football.

У форварда "Бенфики" и сборной Украины Яремчука появились осложнения после вакцинации. У игрока поднялась температура.

По этой причине нападающий не попал в заявку "Бенфики" на матч чемпионата Португалии с "Тонделой".

Участие 25-летнего форварда в тренировочном процессе пока что исключено, а вопрос присутствия Яремчука в сборной Украины будет зависеть от его дальнейшего самочувствия.

Напомним, 1 сентября сборная Казахстана примет Украину в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022. Также в рамках кампании предстоят еще две игры на выезде - 4 сентября с Финляндией и 7-го числа с Боснией и Герцеговиной.

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