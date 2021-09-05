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Тренер следующего соперника сборной Казахстана по футболу назвал победную тактику на матч

Тренер следующего соперника сборной Казахстана по футболу назвал победную тактику на матч
©sport1.oslobodjenje.ba/s1
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассказал о предстоящем матче со сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2022, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на S1.

"Мы собираемся победить Казахстан. С ними будет сложнее, если мы будем действовать медленно, а если мы будем быстры и агрессивны, то все будет зависеть от нас. Еще не могу сказать, какую схему мы будем использовать. Не исключаю, что мы продолжим играть с пятью защитниками в матче против Казахстана.

Надеюсь, что Крунич и Колашинац будут доступны в следующем матче. Я ожидаю, что во вторник будет много фанатов. Нам понадобится поддержка, и я уверен, что мы ее получим", - сказал Петев.

Напомним, матч пройдет в ночь на 8 сентября в Боснии и Герцеговины и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Босния и Герцеговина

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