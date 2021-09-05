Тренер следующего соперника сборной Казахстана по футболу назвал победную тактику на матч

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассказал о предстоящем матче со сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2022, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на S1.

"Мы собираемся победить Казахстан. С ними будет сложнее, если мы будем действовать медленно, а если мы будем быстры и агрессивны, то все будет зависеть от нас. Еще не могу сказать, какую схему мы будем использовать. Не исключаю, что мы продолжим играть с пятью защитниками в матче против Казахстана.

Надеюсь, что Крунич и Колашинац будут доступны в следующем матче. Я ожидаю, что во вторник будет много фанатов. Нам понадобится поддержка, и я уверен, что мы ее получим", - сказал Петев.

Напомним, матч пройдет в ночь на 8 сентября в Боснии и Герцеговины и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!